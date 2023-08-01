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В США Зеленскому предрекли скорую смерть, если он продолжит терроризировать Россию

В США Зеленскому предрекли скорую смерть, если он продолжит терроризировать Россию

Украина прибегает к терактам, потому что не может добиться никаких успехов на поле боя.Глава киевского режима Владимир Зеленский, осуществляя террористические удары по русским городам, может добиться лишь одного – своей преждевременной смерти.

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