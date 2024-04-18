Зима возвращается в Петербург: готовьтесь к снежному уикенду

Казалось, что после прохождения одного циклона погода должна была улучшиться, однако перестройка атмосферных потоков подготавливает регион к серии южных циклонов, которые принесут холодную погоду в конце недели.
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