JP: запрет на въезд палестинских рабочих в Израиль обрушит экономику ПА

По оценкам экономистов, запрет на въезд в Израиль палестинских рабочих может иметь самые пагубные последствия для экономики Палестинской автономии (ПА), которая лишается стабильного дохода в виде налогов.
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