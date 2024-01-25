Михалев возглавит молодежную сборную Беларуси по хоккею на Кубке Будущего.

Фото hockey.by24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею на Кубке Будущего, который пройдет в столице с 7 по 10 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
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