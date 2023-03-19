Слово и дело

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Никита Ефремов рассказал, как поборол алкогольную зависимость

Никита Ефремов рассказал, как поборол алкогольную зависимость

Актер Никита Ефремов признался, что страдал от алкогольной зависимости. В какой-то момент артист признался себе в пагубной привычке и смог побороть ее.

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