В военный комиссариат требуются помощник начальника отделения. Обращаться по телефону 8 (906) 168-68-88.
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В военный комиссариат требуются помощник начальника отделения. Обращаться по телефону 8 (906) 168-68-88.
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