В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

Обновили около 20 километров асфальта В Ленобласти полностью обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц: около 20 километров свежего асфальта увидели жители Пижмы, Воскресенского, Суйды и Кобрино, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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