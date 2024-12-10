В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

Обновили около 20 километров асфальта В Ленобласти полностью обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц: около 20 километров свежего асфальта увидели жители Пижмы, Воскресенского, Суйды и Кобрино, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.