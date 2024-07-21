Мощная магнитная буря обрушилась на Приморье

В воскресенье, 21 июля, Землю накрыли волны солнечной активности, затронувшие и Приморский край. Уже утром К-индекс, измеряющий геомагнитную активность, достиг 5 баллов, что особенно важно для метеозависимых людей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).