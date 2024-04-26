В ЯНАО запустили онлайн-сервис для самопроверки застройщиков

Специалисты ямальского госстройнадзора разработали новый онлайн-сервис для застройщиков региона. Нововведение позволит протестировать готовность объектов к настоящим проверкам, — рассказали в telegram-канале «Строим Ямал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии