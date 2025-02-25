Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

На сегодняшний день между Роскомнадзором и американской корпорацией Google отсутствует диалог. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что никаких изменений в отношениях с социальной сетью X* также не наблюдается.
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