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Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

На сегодняшний день между Роскомнадзором и американской корпорацией Google отсутствует диалог. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что никаких изменений в отношениях с социальной сетью X* также не наблюдается.

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