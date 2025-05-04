В Торопце провели семинар для сельских библиотекарей

В Торопецкой центральной библиотеке состоялся районный семинар для сельских библиотекарей. Программа семинара включала три важных блока: «Экскурсии и патриотизм для жителей и гостей города» – поэт и хранитель торопецкой души, член клуба «Гармония» — О.
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