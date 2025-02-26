«Автоваз» заявил о затоваривании складов производителей и дилеров

В феврале 2024 года продажи новых авто идут хуже, чем год назад, склады затоварены. Такое мнение озвучил глава «Автоваза» Максим СоколовВ феврале 2024 года продажи новых авто идут хуже, чем год назад, склады затоварены.
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