В преддверии Дня Победы общественники провели в Астрахани для ребят, находящихся под опекой полиции, патриотическое мероприятие «Своих не бросаем»

В преддверии Дня Победы руководители комиссий Общественного совета при УМВД России по Астраханской области Сергей Варламов, являющийся заместителем руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области, и Куляш Каспер провели патриотическое мероприятие «Своих не бросаем» для детей, находящихся под опекой полиции.