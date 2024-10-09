Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Гульнара Гумерова
    У нас продажные чиновники, силовики и военные... Если бы не это, никакая Америка не превзошла бы Россию.16 лет за рекорд
  • HotRS
    Видимо наел такую задницу, что тяжело от стула оторвать.Откровения таксис...
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    Хм ... Лет 10-15 назад разговаривал с одним мигрантом. У него трое детей на которых он получает пособие и работает на...Откровения таксис...

ПОСОЛ АНТОНОВ ДОМОЙ. А КТО ЖЕ В ВЫБОРЫ ВМЕШИВАТЬСЯ БУДЕТ?

ПОСОЛ АНТОНОВ ДОМОЙ. А КТО ЖЕ В ВЫБОРЫ ВМЕШИВАТЬСЯ БУДЕТ?

Александр Травников Фото автора статьи РУССКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ? НЕ ПОСОЛ ЖЕ ЛИЧНО? ОНО БЕСКОНТАКТНО.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть Антонов ОТДОХНЕТ от США.   Дома погуляет спокойно и отдохнет от тех американских придурков.
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10 час.
Галина Чужая
Вообще-то довольно странные вещи происходят. Сильнейший повелитель и господин Мира плачется всем в жилетку, что региональная страна под названием Россия постоянно забижает её и мешает честно провести выборы🤣🤣🤣🤣🤣
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10 час.
л
лариса
Как только неугодный нам претендент на президентское кресло появится,так сразу же надо объявлять,что Россия за нег,тогда изберут нужного нам человека)))Ну,не дебилизм ли там массовый?
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8 час.

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