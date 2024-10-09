лл лина любимцева Пусть Антонов ОТДОХНЕТ от США. Дома погуляет спокойно и отдохнет от тех американских придурков.

Галина Чужая Вообще-то довольно странные вещи происходят. Сильнейший повелитель и господин Мира плачется всем в жилетку, что региональная страна под названием Россия постоянно забижает её и мешает честно провести выборы🤣🤣🤣🤣🤣