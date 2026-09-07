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«Это был худший матч при Карседо». Экс-игрок «Спартака» Титов раскритиковал команду после поражения от «Динамо»

«Это был худший матч при Карседо». Экс-игрок «Спартака» Титов раскритиковал команду после поражения от «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов остался недоволен игрой красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

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