Курганский диетолог Половникова раскрыла секрет правильного питания в праздники

Наступает пора новогодних праздников, когда люди радуют себя обильной и вкусной едой. За праздничным столом кушать надо не спеша, небольшими порциями, отдавая предпочтение легким овощным салатам и белковой пище.
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