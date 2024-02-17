В 1984 году компания Honda задумала новый проект и заказала разработку среднемоторного купе итальянскому ателье Pininfarina.
Авто Mail
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В 1984 году компания Honda задумала новый проект и заказала разработку среднемоторного купе итальянскому ателье Pininfarina.
Свежие комментарии