В парламенте Армении обвинили Ереван в мягкой реакции на Баку

Вице-спикер армянского парламента Арам Вардеванян обратил внимание на существенную разницу в тональности реакции официального Еревана на действия Баку и на шаги партнёров по ОДКБ, а также Беларуси.
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