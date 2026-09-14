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Царьград

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В парламенте Армении обвинили Ереван в мягкой реакции на Баку

В парламенте Армении обвинили Ереван в мягкой реакции на Баку

Вице-спикер армянского парламента Арам Вардеванян обратил внимание на существенную разницу в тональности реакции официального Еревана на действия Баку и на шаги партнёров по ОДКБ, а также Беларуси.

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