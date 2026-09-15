Полицейские во Франции пообещали провести еще одну акцию протеста

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Франции вновь выйдут на демонстрацию 29 сентября в случае провала переговоров с руководством МВД об увеличении зарплат.
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