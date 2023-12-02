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Пирес о Роналду: «Великий игрок и профессионал, который хочет выигрывать все с командой. Криштиану посвящает всю жизнь футболу»

Пирес о Роналду: «Великий игрок и профессионал, который хочет выигрывать все с командой. Криштиану посвящает всю жизнь футболу»

«Я думаю, что саудовская лига – сильный турнир, потому что сейчас в нем участвует много выдающихся игроков.

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