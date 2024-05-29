🇪🇺🇳🇪Государства Европейского Союза объявили о завершении миссии в EUMPM в Нигере, сославшись на «тяжелую политическую ситуацию» Мандат будет прекращен 30 июня.
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🇪🇺🇳🇪Государства Европейского Союза объявили о завершении миссии в EUMPM в Нигере, сославшись на «тяжелую политическую ситуацию» Мандат будет прекращен 30 июня.
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