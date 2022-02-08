Как ведьмы крадут счастье у людей: самые распространенные способы, и как себя защитить

Когда человеку постоянно везет, во всех его делах сопутствует успех, он постоянно достигает намеченных целей, обязательно найдется кто-то, кто будет завидовать и захочет отнять удачу.
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