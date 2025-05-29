Последний звонок - прощание с детством и началом взрослой жизни24 мая в нашей школе состоялся долгожданный и трогательный праздник - последний звонок, символизирующий завершение учебного года и прощание выпускников с родной школой.
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