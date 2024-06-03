Вместо эпиграфа: "Не спеши вытаскивать людей из дерьма. Для некоторых это естественная среда обитания.
За что умирают ВСУ?
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ВВ
Владимир Витковский
Умирают ЛЮДИ, бандероскот- дохнет!!!
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Вместо эпиграфа: "Не спеши вытаскивать людей из дерьма. Для некоторых это естественная среда обитания.
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