У стран Запада нет «плана Б» по Украине после выборов президента США. Об этом в Лоуренс Уилкерсон. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также не имеют запасного плана и намерены «бросать оружие и бежать».
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