Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили об отсутствии «плана Б» по Украине

В США заявили об отсутствии «плана Б» по Украине

У стран Запада нет «плана Б» по Украине после выборов президента США. Об этом в Лоуренс Уилкерсон. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также не имеют запасного плана и намерены «бросать оружие и бежать».

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