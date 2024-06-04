Владимир Сальдо: ВСУ потеряли 60 человек на херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 60 военнослужащих, три автомобиля, а также 155-миллиметровую гаубицу М-198 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.