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Владимир Сальдо: ВСУ потеряли 60 человек на херсонском направлении

Владимир Сальдо: ВСУ потеряли 60 человек на херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 60 военнослужащих, три автомобиля, а также 155-миллиметровую гаубицу М-198 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

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