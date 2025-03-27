Реален ли "Четвёртый Рейх"?

аа

алиса алиска

условие с нашей стороны о снятии санкций, это, если что, тест для европы. А нам санкции как-то не мешают. Нам как-то все впрок идет, даже боязно без санкций остаться, если честно. Вы странные евроэлиты, мы спрашиваем "дешевый газ нужен?", "ну нет, так нет, зачем потоки взрывать в ответ?", дикари. Теперь"санкции хотите продлить?", да пож-та, пусть вам Трамп подыграет, мы не против, санкции нам очень понравились, кстати пришлись, мы хорошо скоординировались. Хотите войска ввести, "ну ладно, вводите", мы вообще-то ЗА МИР всегда, ну хотите войны, вводите свои войска, всех убьем. Наши старушки шали старые не выбрасывают, чтобы вам, как в 45 лютой зимой было в чем драпать, закутав головы с обмороженными носами, в старые русские шали. Один вопрос терзает "дураки вы все-таки европейские элиты или прикидываетесь?", вот объясните наконец - нам зачем вас завоевывать?, нам зачем этот геморрой, вашу жизнь потом благоустраивать? Вы когда, европейские элиты (люди-то ваши порядка 50 процентов, уже поняли ) уже поймете нас? Когда вы будете правильно формулировать положение дел? Так, например, Келлог говорит, уловив половину истины: "де факто - на украине территории русскими оккупированы", да, но надо выражаться точней, это принципиально. А именно, "де факто - люди на территориях освобождены от бандеровского террора". Не надо мерять все по себе, европейские элиты, ведь россия за людей, не за территории сражается. Даже если территории бы нам были выгодны, но если бы люди на этих территориях приняли бандеровский режим и их бы там не убивали (дом профсоюзов, аллея ангелов-детей, поезда "дружбы" из нацистов), мы бы скорбно смирились с их выбором. А так, мы не могли их предать, как нам потом было бы с этим жить?