Путин нашел слабое место Трампа и сделал мощный ход. Такого Америка не ожидала

© РИА Новости Владимир Астапкович The New York Times | США С помощью поэтапных соглашений Россия добивается уступок от Украины, пользуясь тем, что Белый дом идет ей навстречу, пишет NYT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гениальный ход Путина заставил Макрона замолчать: Уничтожено два эшелона с техникой и БК. Французов добили на вторые стуки. Урон колоссальный
- Лётчик истребителя F-4 решил, что Ми-24 лёгкая цель, взяв его на прицел, но меткий выстрел Крокодила расставил все точки над "и"
- Два 40-метровых Ту-22М незаметно для систем ПВО пересекли сразу две границы Североатлантического альянса: история, всколыхнувшая мир 86-го
Свежие комментарии