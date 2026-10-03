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Мохамед Диавара («Никс») полностью восстановился после операции на безымянном пальце

« Нью-Йорк » продлил сотрудничество с бигменом Мохамедом Диаварой (21 год, 206 см) этим летом. Молодой игрок получил травму безымянного пальца левой руки во время выступления в Летней лиге.

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