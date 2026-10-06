Какие камни-талисманы носить осенью этим знакам Зодиака

Как натуральные камни по знаку зодиака помогают пережить серую осень С наступлением сырых осенних дней, когда световой день стремительно сокращается, а небо затягивает «свинцовыми» тучами, даже самые жизнерадостные натуры начинают ощущать упадок сил и накатывающую меланхолию.