Какие камни-талисманы носить осенью этим знакам Зодиака

Как натуральные камни по знаку зодиака помогают пережить серую осень С наступлением сырых осенних дней, когда световой день стремительно сокращается, а небо затягивает «свинцовыми» тучами, даже самые жизнерадостные натуры начинают ощущать упадок сил и накатывающую меланхолию.
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