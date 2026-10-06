Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Какие камни-талисманы носить осенью этим знакам Зодиака

Какие камни-талисманы носить осенью этим знакам Зодиака

Как натуральные камни по знаку зодиака помогают пережить серую осень С наступлением сырых осенних дней, когда световой день стремительно сокращается, а небо затягивает «свинцовыми» тучами, даже самые жизнерадостные натуры начинают ощущать упадок сил и накатывающую меланхолию.

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