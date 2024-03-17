Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Голоса избирателей принимаются онлайн либо очно до 20:00 Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по контролю за выборами в Москве, объявил о том, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила все DDoS-атаки, которые произошли в прошлую ночь.