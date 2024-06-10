Отказавшейся платить взносы Армении напомнили о долгах перед ОДКБ

Ереван «заморозил» членство в организации в феврале 2024-го. Власти Армении отказались платить взносы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако финансовые обязательства у страны сохраняются.
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