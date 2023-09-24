smi.today

4 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Больше некому Лена,Надо вообще  столицу РФ перенести в Казань.Они локомотив страны.Рустам Минниханов...
  • Галина
    Это что у нас получается: Страна в стране - этот татарстан.... Что они из себя возомнили...... Получается что через т...Рустам Минниханов...
  • Sema
    Очень жаль, что сегодня складываются такие неприятные ситуации, когда животноводству наносится такой ущерб, который в...На Кубани уничтож...

Не одевать одинаково: мамы поделились секретами воспитания близнецов и двойняшек

Не одевать одинаково: мамы поделились секретами воспитания близнецов и двойняшек

Рождаемость в России, как известно, падает, но вот число многоплодных родов, наоборот, растет. По статистике, на каждые сотые роды приходится двойня, и сейчас чуть ли не в каждом классе, каждой группе детского сада можно встретить близнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх