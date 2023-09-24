Не одевать одинаково: мамы поделились секретами воспитания близнецов и двойняшек

Рождаемость в России, как известно, падает, но вот число многоплодных родов, наоборот, растет. По статистике, на каждые сотые роды приходится двойня, и сейчас чуть ли не в каждом классе, каждой группе детского сада можно встретить близнецов.
Рождаемость в России, как известно, падает, но вот число многоплодных родов, наоборот, растет. По статистике, на каждые сотые роды приходится двойня, и сейчас чуть ли не в каждом классе, каждой группе детского сада можно встретить близнецов.
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