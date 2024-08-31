Массаж лица VS питание: что эффективнее от морщин?

Я — очень ленивая. И, страшно признаться, но я не делаю ни массаж лица, ни тейпирование, ни прочие хитрости для того, чтобы «держать лицо»Тем не менее, несмотря на отсутствие «элементарных» правил ухода за кожей в 35+, в свои 46 я выгляжу ещё очень даже ничего.
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