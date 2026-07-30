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Первая ISR-шахта урана в Канаде строится Denison в Саскачеване к 2028

Первая ISR-шахта урана в Канаде строится Denison в Саскачеване к 2028

В северном Саскачеване началось строительство объекта, который войдёт в историю канадской горнодобывающей отрасли: первой коммерческой урановой шахты, работающей по технологии подземного выщелачивания на месте (ISR — In-Situ Recovery).

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