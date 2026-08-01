В колледжи России подали почти три млн заявлений — это рекорд за всё время

В России — рекордный спрос на среднее профессиональное образование. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в этом году абитуриенты подали почти три млн заявлений в колледжи — это на 500 тысяч больше, чем годом ранее.
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