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В колледжи России подали почти три млн заявлений — это рекорд за всё время

В колледжи России подали почти три млн заявлений — это рекорд за всё время

В России — рекордный спрос на среднее профессиональное образование. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в этом году абитуриенты подали почти три млн заявлений в колледжи — это на 500 тысяч больше, чем годом ранее.

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