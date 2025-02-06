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  • александр муравьев
    Такое сплошь и рядом. Я ни одной диспансеризации не проходил. В карточке написано что все прошёл.Владельца сети кл...
  • лина любимцева
    Пишут о том, ЧЕГО НЕ БЫЛО!! Это деньги пилят...Владельца сети кл...

Расчет комплекса "Стрела" уничтожил разведывательный дрон ВСУ Shark в ДНР

Расчет комплекса "Стрела" уничтожил разведывательный дрон ВСУ Shark в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки "Центр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ Shark на красноармейском (покровском) направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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