Расчет комплекса "Стрела" уничтожил разведывательный дрон ВСУ Shark в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" группировки "Центр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ Shark на красноармейском (покровском) направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
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