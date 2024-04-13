WSJ: США в ожидании атаки Ирана на Израиль передислоцировали два эсминца

Военное руководство США из-за опасений относительно возможного ответного удара Ирана по Израилю решило передислоцировать два своих эсминца, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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