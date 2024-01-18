Курганский священник отправится в зону СВО. Фото

Настоятель храма иконы Божией Матери в поселке Лебяжье (Курганская область), иерей Сергий Алексеев 19 января отправится в зону проведения специальной военной операции для окормления бойцов из отряда «Ермак».
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