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Иди за детский столик: Израиль отодвинул Зеленского от денег США

Иди за детский столик: Израиль отодвинул Зеленского от денег США

Начался дележ американского пирога Сидит сейчас Зеленский, смотрит с тоской на серую Банковую через закапанное дождем окно, и думает с легким таким налетом антисемитизма: «Вот ведь, влезли без очереди, так могут и вообще без денег оставить!».

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