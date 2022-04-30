Главгосэкспертиза одобрила проект строительства железной дороги «Обская – Салехард» и моста через Обь

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство железнодорожной инфраструктуры на участке «Обская – Салехард» со строительством мостового перехода через реку Обь, говорится в сообщении ведомства.
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