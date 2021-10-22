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Нурмагомедов высказался о бое Емельяненко и Джонсона

Нурмагомедов высказался о бое Емельяненко и Джонсона

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя между легендарным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

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