Ксения Собчак призналась, сколько весит на самом деле

Ведущая считает, что ее стройная фигура – результат правильного питания и занятий спортом В новом выпуске на своем YouTube-канале известная ведущая и журналист Ксения Собчак призналась, сколько она весит.
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