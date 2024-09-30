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Петербургский дневник

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Ксения Собчак призналась, сколько весит на самом деле

Ведущая считает, что ее стройная фигура – результат правильного питания и занятий спортом В новом выпуске на своем YouTube-канале известная ведущая и журналист Ксения Собчак призналась, сколько она весит.

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