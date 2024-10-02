Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024

Октябрь 2024 — это месяц, когда энергия Вселенной будет особенно мощной. Сплошные метеорные потоки создадут атмосферу, полную возможностей и неожиданностей — эти космические явления служат катализатором для новых начинаний и могут помочь открыть двери, о которых люди даже не подозревали.