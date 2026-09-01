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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакик не согласен, что контракт Макара на 20,4 млн в год снижает шансы «Колорадо» на Кубок Стэнли: «Без суперзвезд побед не будет. Наша задача – строить команду вокруг Кэйла и Маккиннона»

Президент « Колорадо » по хоккейным операциям и генеральный менеджер Джо Сакик высказался о влиянии нового контракта защитника Кэйла Макара на перспективы команды.

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