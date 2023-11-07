В Иркутске разработали проект строительства детского сада на 110 мест на улице Костычева

В Иркутске готов проект строительства детского сада на 110 мест на улице Костычева. Документацию разработала компания «ТАНАР», которая готова после прохождения экспертизы проекта безвозмездно передать его в администрацию города для дальнейшей реализации.
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