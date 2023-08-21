Отклик на статью Н.В. Сомина «Оправдание “совка”» Новая статья признанного идеолога православного социализма Николая Владимировича Сомина обращается к важному, но не слишком разработанному аспекту – социально-антропологическому феномену «совка» как строителя и гражданина православно-социалистического общества.
Способен ли совок построить социализм?
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В
Воробей
-” Богу нужны рабы ??? , или бог сотворил человека быть чьим то рабом ? , или все же быть его помощником - вместе с ним его сотворцом ? “ Проблема в том, что Цель Творения не есть что-то очень простое, что доступно пониманию многих. Это из-за того так, что Цель творения впрямую связана с Тестированием членов очень маленькой части человечества на предмет их рациональности и логичности. Потому, у Творца есть и «рыбы божии», это подавляющее большинство человечества, и «сыны божии», по крайней мере как потенциал, имеющийся к маленького меньшинства. То есть, мало иметь этот потенциал для того, чтобы реализовать свое «сыновство». Для этого ещё нужно и умудриться успешно пройти Узким Путём — пройти Тестирование. Это связано с успешным непроменянием права первородства на чечевичную похлёбку, применяя библейскую метафору. Попытки всё это избыточно упрощать не может не приводить к абсурду. В частности, нет ничего более абсурдного чем пытаться усматривать «сынов божих» в подавляющем большинстве людей, которые наделены только способностями «рабов божьих». Именно потому Библия начинается с отчётами о ДВУХ разных творениях ДВУХ различных по спецификациям, то есть способностям и внутренним обременённостям, типов людей. Да, Церковь предназначена обслуживать именно "рабов божих". Но, для тех, кто имеют потенциал стать "сыном божим" мало просто отвергнуть Пространный Путь, это жизнь согласно догматам Церкви, как один из вариантов, но нужно суметь успешно найти вход на Узкий Путь, продвижение по которому осуществляется ведением Святого Духа. Чисто механическое же отвержение Церкви, с её догматикой, просто напросто переводит отвергнувшего на соседнюю полосу всё того же Пространного Пути, это нечто вроде широкого шоссе, по которому идет массы "рабов божих".
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
Статью не читал потому, что одно слово "совок" вызывает отвращение к автору.
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5 час.
Л
Ленар
«у Творца есть и «рыбы божии», это подавляющее большинство человечества, и «сыны божии»,» = Что есть не от Бога , а измышления – придумки одних людей , чтобы паразитировать на других ! «Библия начинается с отчётами о ДВУХ разных творениях ДВУХ различных по спецификациям» - Временной промежуток между творениями Бога и созданиями господа – 2-ми людьми = 1,5 млрд. лет !!! На столько раньше жили творения Бога до созданий господа ! С какого бодуна я должен себя отождествлять с созданиями господа - 2-ми - биороботами адамитами ??? И с какого бодуна я должен себя отождествлять и ориентироваться на сатанизм – «Да, Церковь предназначена обслуживать именно "рабов божих". ???? И ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ МНЕ НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ ПОСРЕДНИКИ !!! И снова - идет массы "рабов божих".- НА КАКОЙ ХЕР - ВСЕМОГУЩЕМУ СУЩЕСТВУ , КОТОРЫЙ ТВОРИТ ВСЕЛЕННЫЕ И ЕЕ СУЩНОСТЕЙ ПРИМИТИВНЫЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ РАБЫ ! Всемогущий так себя уничижает , презирает , не уверен в своих способностях , нуждается чтобы его обслуживали как господина ….. ? АХИНЕЯ ЖЕ НЕСУСВЕТНАЯ !!! Рабская молитва от попов – от церкви : «Отче наш - Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи ...» ==================== Молитва Богу отче наш свободного Духа , осознанного разума : О СИЛА ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ И ВСЕМОГУЩАЯ … Наши предки так начинали молитву .... ! Попы дегенераты все извратили , оболгали ..... !
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4 час.
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