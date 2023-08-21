Способен ли совок построить социализм?

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Воробей

-” Богу нужны рабы ??? , или бог сотворил человека быть чьим то рабом ? , или все же быть его помощником - вместе с ним его сотворцом ? “ Проблема в том, что Цель Творения не есть что-то очень простое, что доступно пониманию многих. Это из-за того так, что Цель творения впрямую связана с Тестированием членов очень маленькой части человечества на предмет их рациональности и логичности. Потому, у Творца есть и «рыбы божии», это подавляющее большинство человечества, и «сыны божии», по крайней мере как потенциал, имеющийся к маленького меньшинства. То есть, мало иметь этот потенциал для того, чтобы реализовать свое «сыновство». Для этого ещё нужно и умудриться успешно пройти Узким Путём — пройти Тестирование. Это связано с успешным непроменянием права первородства на чечевичную похлёбку, применяя библейскую метафору. Попытки всё это избыточно упрощать не может не приводить к абсурду. В частности, нет ничего более абсурдного чем пытаться усматривать «сынов божих» в подавляющем большинстве людей, которые наделены только способностями «рабов божьих». Именно потому Библия начинается с отчётами о ДВУХ разных творениях ДВУХ различных по спецификациям, то есть способностям и внутренним обременённостям, типов людей. Да, Церковь предназначена обслуживать именно "рабов божих". Но, для тех, кто имеют потенциал стать "сыном божим" мало просто отвергнуть Пространный Путь, это жизнь согласно догматам Церкви, как один из вариантов, но нужно суметь успешно найти вход на Узкий Путь, продвижение по которому осуществляется ведением Святого Духа. Чисто механическое же отвержение Церкви, с её догматикой, просто напросто переводит отвергнувшего на соседнюю полосу всё того же Пространного Пути, это нечто вроде широкого шоссе, по которому идет массы "рабов божих".