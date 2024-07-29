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Царьград

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Жители Кузбасса сняли на камеру момент удара молнии

Жители Кузбасса сняли на камеру момент удара молнии

Жители Кемеровской области запечатлели на камеру момент разряда молнии.В Кемеровской области очевидцы поймали на кадр момент удара молнии.

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