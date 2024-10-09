Певица Слава сразится с Султаном Лагучевым в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Премьерный выпуск зрители увидят уже в эту субботу. Певица Слава и Султан Лагучев Пресс-служба МУЗ-ТВВ эту субботу, 12 октября в 17:00, на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск «Битвы поколений» – масштабного шоу, собравшего на одной сцене топ-артистов двух разных эпох.