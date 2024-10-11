Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сожрите друг друга: Растерявшая популярность баба Юля чихвостит Зе в Верховной раде

Сожрите друг друга: Растерявшая популярность баба Юля чихвостит Зе в Верховной раде

У чиновников режима Зеленского шикарная жизнь, а простое население Украины погрязло в нищете. Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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